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’nın gözdesi Dione !

’in 6 yaşındaki minik oğlu dün ’da herkesin ilgi odağıydı

Florya’nın gözdesi Dione Gomis!
Akhisarspor maçında kaçırdığı penaltı sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Gomis'in keyfi yerine geldi... Teknik heyet ve takım arkadaşlarının büyük destek verdiği Fransız forvet dünkü idmana minik oğlu Dione ile birlikte geldi. Babasıyla futbol oynayan 6 yaşındaki Dione, Florya'da herkesin ilgi odağı oldu. sosyal medyadan, "Oğlum bana sürekli destek veren Fatih Terim'le tanıştı. Teşekkürler... Birlikte kazanacağız" ifadesini kullandı.
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