Akhisarspor maçında kaçırdığı penaltı sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Gomis'in keyfi yerine geldi... Teknik heyet ve takım arkadaşlarının büyük destek verdiği Fransız forvet dünkü idmana minik oğlu Dione ile birlikte geldi. Babasıyla futbol oynayan 6 yaşındaki Dione, Florya'da herkesin ilgi odağı oldu. Gomis sosyal medyadan, "Oğlum bana sürekli destek veren Fatih Terim'le tanıştı. Teşekkürler... Birlikte kazanacağız" ifadesini kullandı.
Florya’nın gözdesi Dione Gomis!
Gomis’in 6 yaşındaki minik oğlu dün Florya’da herkesin ilgi odağıydı
Etiketler: Gomis , Fatih Terim , Florya
- 11 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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