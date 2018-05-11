Arda'ya tarihi ceza: 16 maç

Arda, Sivas maçında müsabakanın yardımcı hakemine saldırısı ve orta hakemine yönelik hareketi nedeniyle 16 maç ceza aldı. Bilindiği gibi tecrübeli oyuncu, yardımcı hakem Erdinç Sezertam'a yönelik fiili müdahaleden dolayı PFDK'ya sevk edilmişti. Ancak Arda Turan, saldırı, hakaret ve tehditten ceza yedi.
HAKEME ŞİDDETTEN 10 MAÇ
Arda Turan'ın yardımcı hakeme yönelik müdahalesine alt sınır olan 10 maçlık ceza kesildi. PFDK, Arda'ya orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya yönelik hakaret ve tehditten dolayı da toplam 6 maç ceza kesti.
HAKARET VE TEHDİTTEN 6 MAÇ
Hakem Uğurlu'nun Arda ile ilgili TFF'ye gönderdiği raporda, "Şerefsizler, hepinizi öldürmek lazım" ifadesini kullandığını yazdığı öğrenildi. Yıldız oyuncu 6 maçlık cezayı da hakaret ve tehditten aldı.
DA COSTA'YA DA 4 MAÇ CEZA
Arda Turan, Süper Lig'de kalan iki maçta forma giyemeyecek. Ayrıca yeni sezonda da 14 maçı kaçıracak. PFDK, Başakşehir'den sadece Arda Turan'a ceza kesmedi. Da Costa da 4 maçla cezalandırıldı.
HAKEME ŞİDDETTEN 10 MAÇ
Arda Turan'ın yardımcı hakeme yönelik müdahalesine alt sınır olan 10 maçlık ceza kesildi. PFDK, Arda'ya orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya yönelik hakaret ve tehditten dolayı da toplam 6 maç ceza kesti.
HAKARET VE TEHDİTTEN 6 MAÇ
Hakem Uğurlu'nun Arda ile ilgili TFF'ye gönderdiği raporda, "Şerefsizler, hepinizi öldürmek lazım" ifadesini kullandığını yazdığı öğrenildi. Yıldız oyuncu 6 maçlık cezayı da hakaret ve tehditten aldı.
DA COSTA'YA DA 4 MAÇ CEZA
Arda Turan, Süper Lig'de kalan iki maçta forma giyemeyecek. Ayrıca yeni sezonda da 14 maçı kaçıracak. PFDK, Başakşehir'den sadece Arda Turan'a ceza kesmedi. Da Costa da 4 maçla cezalandırıldı.
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