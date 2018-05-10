Okay'a yeni sözleşme

Trabzonspor Yönetimi sözleşmesinde, "7 milyon 500 bin dolara serbest kalır" maddesi bulunan Okay Yokuşlu'ya yeni bir sözleşme teklif edecek. Ancak oyuncunun Avrupa'ya gitmek istediği öğrenildi. Okay'ın menajeri Batur Altıparmak, "Okay ile uzun süreli planlamamızda bu sezon sonu için yurt dışına gitmesine planlamıştık. 5 takımla görüşüyoruz" dedi.
500 BİN EURO ZAM
Yönetimin, yıllık 1 milyon 250 bin Euro alan Okay'ın maaşına 250 bin ya da 500 bin Euro zam yapacağı öğrenildi. Okay'ın sözleşmesindeki "7.5 milyon dolara serbest kalır" maddesi sadece yurt dışına transfer olursa geçerli.
Yunus Emre SEL
500 BİN EURO ZAM
Yönetimin, yıllık 1 milyon 250 bin Euro alan Okay'ın maaşına 250 bin ya da 500 bin Euro zam yapacağı öğrenildi. Okay'ın sözleşmesindeki "7.5 milyon dolara serbest kalır" maddesi sadece yurt dışına transfer olursa geçerli.
Yunus Emre SEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.