Bir Kartal asla pes etmez

Kartal pes etmedi... Galatasaray yenilgisiyle ağır yara alan Beşiktaş evinde Kayserispor'u 2-0 yenerek en azından ilk iki iddiasını sürdürdü... 12. dakikada Babel'in ortasında Talisca kafayı vurdu, kaleci Lung gole izin vermedi.
LUNG HARİKALAR YARATTI
23. dakikada Talisca'nın kullandığı serbest vuruşu Lung kurtardı. Oyun alanına geri dönen topu Dusto Tosic tamamlasa da Lung bir kez daha golü önledi.
RABONA ASİST VE KAFA GOLÜ
31. dakikada Quaresma'nın rabona ortasına Tosic kafayla vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0. 45. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Adriano ceza sahasının dışırdan mükemmel bir vuruşla Lung'u mağlup etti.
TOSİC YİNE KIRMIZI KART GÖRDÜ
61. dakikada Tosic ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 73. dakikada Umut'un aşırtma vuruşu üst ağlarda kaldı. 81. dakikada Deniz'in şutunu Fabri köşeden çıkardı. 90'da Umut Bulut da kırmızı gördü. Maç böylece 2-0 sona erdi.
LOVE YİNE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Negredo'nun yerine Vagner Love forma giydi. Son olarak 24. haftadaki Trabzon deplasmanında 11'de olan Sambacı yine bekleneni veremedi.
LUNG HARİKALAR YARATTI
23. dakikada Talisca'nın kullandığı serbest vuruşu Lung kurtardı. Oyun alanına geri dönen topu Dusto Tosic tamamlasa da Lung bir kez daha golü önledi.
RABONA ASİST VE KAFA GOLÜ
31. dakikada Quaresma'nın rabona ortasına Tosic kafayla vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0. 45. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Adriano ceza sahasının dışırdan mükemmel bir vuruşla Lung'u mağlup etti.
TOSİC YİNE KIRMIZI KART GÖRDÜ
61. dakikada Tosic ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 73. dakikada Umut'un aşırtma vuruşu üst ağlarda kaldı. 81. dakikada Deniz'in şutunu Fabri köşeden çıkardı. 90'da Umut Bulut da kırmızı gördü. Maç böylece 2-0 sona erdi.
LOVE YİNE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Negredo'nun yerine Vagner Love forma giydi. Son olarak 24. haftadaki Trabzon deplasmanında 11'de olan Sambacı yine bekleneni veremedi.
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