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'ye sevk edildi

Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehirli futbolcu 'ı Spor Toto 'deki maçında hakeme yönelik hakareti ve tehdidi nedeniyle 41. maddeden 'ye gönderdi. Arda Turan 1-1 devam eden Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçının uzatma dakikalarında hakeme önce itiraz etmiş daha sonra fiziki müdahalede bulunmuştu.

PFDK sevkleri açıklandı! Arda Turana kötü haber

() Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehirli futbolcu 'ı TFF 'na () sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada Spor Toto 'deki maçında kırmızı kart gören Arda'nın sportmenliğe aykırı hareketi ve hakeme yönelik hakareti ve tehdidi nedeniyle disiplin kuruluna 41. maddeden sevk edildiği belirtildi.

Aynı maçta kırmızı kart gören Medipol Başekşehirli Mossoro'da PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan Süper Lig maçında her iki kulübün yanı sıra birçok isminde PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız, Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Bursasporlu futbolcular Titi ve Kubilay Kanatsızkuş, Bursaspor'un kulüp tercümanı Altuğ Günaydın, Bursaspor Kulübü'nün yöneticisi Ömer Hasan Parlakay'ın PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Geçen hafta gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu ve Tomas Hubocan, Teleset Mobilya Akhisarspor'un kalecisi Milan Lukac da PFDK'ye gönderilen isimler arasında yer aldı.

Süper Lig'den Fenerbahçe ve Bursaspor'un yanı sıra Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş da PFDK'ye sevk edilen takımlar oldu

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 18:21
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