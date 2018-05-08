Başkent'te büyük coşku... Geçen hafta Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Ankaragücü, dün Adana Demirspor ile oynadığı maçtan sonra kupasına kavuştu... Sarı-Lacivertliler, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak sezonu ikinci sırada tamamladı. Maçtan sonra büyük sevinç yaşayan İsmail Kartal ve öğrencileri kupa sevinci yaşadı. Süper Lig'e çıkmanın gururunu taraftarıyla paylaşan Ankaragücü takımında futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı.
Ankaragücü'nde süper coşku
Süper Lig’e ‘Merhaba’ diyen Başkent ekibi dün Adana Demir maçı sonrası kupasına kavuştu
Etiketler: süper lig , adana demirspor , İsmail Kartal , Adana , Ankaragücü
- 08 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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