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'nde süper coşku

’e ‘Merhaba’ diyen Başkent ekibi dün Demir maçı sonrası kupasına kavuştu

Ankaragücünde süper coşku
Başkent'te büyük coşku... Geçen hafta 'e çıkmayı garantileyen Ankaragücü, dün Adana Demirspor ile oynadığı maçtan sonra kupasına kavuştu... Sarı-Lacivertliler, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak sezonu ikinci sırada tamamladı. Maçtan sonra büyük sevinç yaşayan İsmail Kartal ve öğrencileri kupa sevinci yaşadı. Süper Lig'e çıkmanın gururunu taraftarıyla paylaşan Ankaragücü takımında futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı.
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