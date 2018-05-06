Şampiyonluğa 'Garry' sayım

Maça fırtına gibi başlayan Sarı- Kırmızılılar 15'te golü buldu. Feghouli'nin içeriye çevirdiği topu Rodrigues ağlara gönderdi. Bu golle Aslan 1-0 öne geçti. 18'de Rodrigues bu kez Dany'i geçip uzak direğe yaptığı plase vuruşla kendisinin ve takımının 2. golünü attı. G.Saray 2-0 öne geçti.

AKHİSAR PENALTI KAÇIRDI

Maçın 31. dakikasında Seleznyov, Muslera'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı kullanan Soner Aydoğdu 33. dakikada topu dışarı attı. 45'te ceza sahası içinde plase bir vuruş yapan Garry'nin topu direğe takıldı. Ardından Feghouli'nin vuruşunda top auta gitti. Böylece maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle bitti.

GOMIS PENALTIYI DIŞARI ATTI

İkinci yarının 50. dakikasında Akhisar farkı bire indiren golü attı. Seleznyov'un vuruşunda top direğe çarptı ve ardından Serdar Aziz'e çarpıp ağlarla buluştu: 1-2. 90+2'de Linnes düşürüldü. Kazanılan penaltı atışını kullanan Gomis topu dışarı attı. Böylece G.Saray zorlu deplasmandan 3 puanla döndü.

ASLAN, AKHİSAR'I DIŞARIDA AFFETMİYOR

Galatasaray Akhisar'ı deplasmanda yenmeyi alışkanlık haline getirdi. Sarı-Kırmızılılar 2014- 2015 sezonunda rakiplerini dış sahada 2-0'lık skorla geçti. Ardından 2015-2016'da Galatasaray bu kez rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Geçen sezon da Akhisar'ı deplasmanda

yine 3-1'lik bir skorla geçen Cimbom dün de rakibini yenmeyi başardı. Böylece Galatasaray, son 4 deplasman maçında Akhisar'dan 3 puanla dönmeyi başardı. Sarı- Kırmızı takım Akhisarspor'a bu sezon ilk yarıda oynadığı maçta 4-2'lik bir üstünlük sağlamıştı. Cimbom bu sezon Türkiye Kupası'nda Akhisar'ı deplasmanda 2-1'lik skorla geçerken İstanbul'da ise rakibine 2-0'lık skorla mağlup olmuştu.

GALİBİYET İNANCIN ESERİ

Selçuk İnan galibiyetin inancın eseri olduğunu söyledi. Sarı-Kırmızılı oyuncu, "Artık kalan 2 maçı kazanarak şampiyon olacağız" ifadesini kullandı.

ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKLAŞTIK

Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Linnes galibiyet için çok mutlu olduğunu söyledi. Linnes, "Kalan 2 maçtan minimum 4 puan çıkarmalıyız. Çalışmaya ve konsantrasyona devam etmeliyiz" ifadesini kullandı.