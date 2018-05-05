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yine yakın takipte

Brezilyalı iki yetkili, Kayserispor maçını tribünde izleyecek

Talisca yine yakın takipte

Bu sezon müthiş bir performansa imza atan Anderson 'nın 2018 Dünya Kupası'nda olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Brezilya Milli Takımı'nın teknik heyetinde görev yapan Matheus Bachi ve Sylvinho'nun Kayserispor maçını tribünden izleyeceği öğrenildi. Talisca daha önce de kadroya çağrılmış fakat forma giyememişti.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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