Bu sezon müthiş bir performansa imza atan Anderson Talisca'nın 2018 Dünya Kupası'nda olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Brezilya Milli Takımı'nın teknik heyetinde görev yapan Matheus Bachi ve Sylvinho'nun Kayserispor maçını tribünden izleyeceği öğrenildi. Talisca daha önce de kadroya çağrılmış fakat forma giyememişti.
Talisca yine yakın takipte
Brezilyalı iki yetkili, Kayserispor maçını tribünde izleyecek
- 05 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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