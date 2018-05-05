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Fener'den samba harekatı

F.Bahçe yönetimi, scout ekibinin raporu sonrası Gremio’dan Everton ile Ramiro, Flamengo’dan Willian ve ’dan Guilherme’yi gözüne kestirdi

Fenerden samba harekatı
Yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa'da çok iddialı olacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe gözünü Brezilya pazarına dikti...

RAPOR SUNDULAR
Sarı-Lacivertililer hem daha az maliyetli olmaları hem de gelecekte para kazandırma potansiyelleri nedeniyle rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Alınan bilgilere göre bir süredir Brezilya'da çalışmalar scout ekibi geçtiğimiz günlerde yönetime raporunu sundu.

HEPSİ ÇOK YETENEKLİ
Scout ekibinin 4 oyuncu üzerinde durduğu öğrenildi. Bu isimlerin Gremio formasını giyen Everton ile Ramiro, Flamengo'dan Willian Arao ve Sao Paulo'dan Marcos Guilherme olduğu belirlendi. 22 yaşındaki Everton, her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. 24 yaşındaki Ramiro sağ kanatta ve orta alanın ortasında görev yapıyor. 25 yaşındaki Willian Arao 8 numara, 22 yaşıdaki Guillerme ise sol kanat oyuncusu.

START VERİLECEK
Yönetim bu isimleri teknik heyetle birlikte değerlendirecek. Ardından öncelik sırasına göre hem futbolcular hem kulüplerle pazarlıklarına start verilecek.

BİRÇOK KULÜP PEŞLERİNDE
'nin listesine aldığı 4 lı birçok Avrupa kulübünün de radarında. Yönetim bu yüzden elini çabuk tutacak.
Brezilya'dan 4 önemli genç ismi transfer gündemine alan Fenerbahçe'nin işi kolay olmayacak... Çünkü Avrupa'dan birçok önemli kulüp de Brezilyalı yıldızları da radarında tutuyor. Sarı-Lacivertli yönetim bu nedenle elini çabuk tutmak istiyor. Resmi görüşmelerin kısa sürede başlaması bekleniyor.
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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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