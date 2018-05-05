Beşiktaş bize saygısızlık yaptı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Fenerbahçe Gazetesi'nin 173. sayısına özel bir röportaj verdi. Brezilyalı futbolcu kupa derbisi için "Beşiktaş'ın maça çıkmama kararını bize yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum" ifadesini kullanarak "Maç sahada sonuçlanmalıydı" dedi.
FİNALE DİNLENMİŞ ÇIKACAĞIZ
Josef de Souza şu ifadeleri kullandı: "Final maçına dinlenmiş olarak çıkacağımız için bizim lehimize olan bir durum. Maça çıkmama kararı rakip takımın kararıdır. "
2 KUPAYI DA İSTİYORUZ
"Bana göre maça çıkmama kararı, taraftara ve bizlere de saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Biz hem kupayı hem de ligi kazanmak istiyoruz. Fakat şu anda her şey elimizde değil."
AKHİSAR'I YENSEK LİDERDİK
"Kendi sahamızda kaybettiğimiz puanların değeri şimdi daha iyi anlaşılıyor. Evimizde oynadığımız Akhisar maçını kazansaydık şuan liderdik. Ama yine de hala şampiyonluk yarışının içerisindeyiz."
FİNALE DİNLENMİŞ ÇIKACAĞIZ
Josef de Souza şu ifadeleri kullandı: "Final maçına dinlenmiş olarak çıkacağımız için bizim lehimize olan bir durum. Maça çıkmama kararı rakip takımın kararıdır. "
2 KUPAYI DA İSTİYORUZ
"Bana göre maça çıkmama kararı, taraftara ve bizlere de saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Biz hem kupayı hem de ligi kazanmak istiyoruz. Fakat şu anda her şey elimizde değil."
AKHİSAR'I YENSEK LİDERDİK
"Kendi sahamızda kaybettiğimiz puanların değeri şimdi daha iyi anlaşılıyor. Evimizde oynadığımız Akhisar maçını kazansaydık şuan liderdik. Ama yine de hala şampiyonluk yarışının içerisindeyiz."
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