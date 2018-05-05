Beşiktaş bize saygısızlık yaptı

futbolcususayısınaözel bir röportaj verdi.futbolcukupa derbisi için "maça çıkmamakararını bizeyapılmış bir saygısızlıkolarak görüyorum"ifadesini kullanarakdedi.şu ifadelerikullandı:"Final maçınadinlenmiş olarakçıkacağımız içinbizim lehimize olan birdurum. Maça çıkmamakararı rakip takımınkararıdır. "göre maça çıkmama kararı, taraftara ve bizlere de saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Biz hem kupayı hem de ligi kazanmak istiyoruz. Fakat şu anda her şey elimizde değil."sahamızda kaybettiğimiz puanların değeri şimdi daha iyi anlaşılıyor. Evimizde oynadığımızmaçını kazansaydık şuan liderdik. Ama yine de hala şampiyonluk yarışının içerisindeyiz."