4 adayla seçime

G.Saray'da başkanlık seçimine sayılı günler kala listeler belirlendi. Seçime 4 aday katılacak. Mevcut başkan Mustafa Cengiz, eski başkan Dursun Özbek, 44 yaşındaki Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu yeni başkan olabilmek için yarışacak.
LİSTE SAVAŞLARI
Mustafa Cengiz ve genç aday Ozan Korkut dün sabaha kadar listelerini birleştirmek ve seçime ortak girebilmek için çalıştı. Ancak anlaşamadılar. Mustafa Cengiz'in listesinde, Galatasaray AŞ.'de görev yapan Abdurrahim Albayrak ikinci başkan olarak görev alacak. Dursun Özbek'in listesinde ise Taner Aşkın, Nasuhi Sezgin, Osman Kocaman gibi isimler olacak.
SÜRPRİZ İSİMLER VAR
44 yaşındaki genç başkan adayı Ozan Korkut'un listesinde Adnan Öztürk, mevcut Sportif A.Ş. yönetiminde yer alan Burak Elmas ve Mehmet Cansun'un oğlu Naci Cansun var. Ayrıca Mete İkiz ve Tuncer Hunca gibi isimler de Ozan Korkut'un yönetiminde olacak.
MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ
ASIL ÜYELER
Abdurahim Albayrak Yusuf Günay Murat Ece Kaan Kançal Mahmut Recevik Okan Böke Dilek Kutlu Dorukhan Acar Ömer Cansever Emre Erdoğan YEDEK ÜYELER
İlber Aydemir Metin Karakaya Banu Akgün Erol Özmandıracı Özgür Özüdoğru
DURSUN ÖZBEK'IİN LİSTESİ
ASIL ÜYELER
Metin Öztürk Nasuhi Sezgin Taner Aşkın Rıza Morova İbrahim Ziyal Levent Yaz Osman Kocaman Ercüment Erdem Niyazi Yelkencioğlu Dikran Gülmezgil
YEDEK ÜYELER
Cenk Eyüboğlu Osman Aral Fırat Uygur Ceyda Üçer Kayhan Berberoğlu
OZAN KORKUT'UN LİSTESİ
ASIL ÜYELER
Tuncer Hunca Şener Macun Burak Elmas Adnan Öztürk Naci Cansun Başar Yücel Cem Ersan Mete İkiz Reşit Sinanlı İsmail Esin
YEDEK ÜYELER
Burak Altınbaşak Tuba Tuncel Tunca Hazinedaroğlu Cenk Soyer Murat Akar
ALİ FATİNOĞLU'NUN LİSTESİ
ASIL ÜYELER
Deniz Gün Enön Kemal Pirinç Remzi Tözün Ahu Aydın Levent Karadeniz İbrahim Bozan Cemal Dayıoğlu Pınar Altuoğ Cenk Gönenç Ali Araptarlı YEDEK ÜYELER
Denizhan Ege Arda Nal Çetin Öner Gürhan Ozanoğlu Esat Akbülbül
LİSTE SAVAŞLARI
Mustafa Cengiz ve genç aday Ozan Korkut dün sabaha kadar listelerini birleştirmek ve seçime ortak girebilmek için çalıştı. Ancak anlaşamadılar. Mustafa Cengiz'in listesinde, Galatasaray AŞ.'de görev yapan Abdurrahim Albayrak ikinci başkan olarak görev alacak. Dursun Özbek'in listesinde ise Taner Aşkın, Nasuhi Sezgin, Osman Kocaman gibi isimler olacak.
SÜRPRİZ İSİMLER VAR
44 yaşındaki genç başkan adayı Ozan Korkut'un listesinde Adnan Öztürk, mevcut Sportif A.Ş. yönetiminde yer alan Burak Elmas ve Mehmet Cansun'un oğlu Naci Cansun var. Ayrıca Mete İkiz ve Tuncer Hunca gibi isimler de Ozan Korkut'un yönetiminde olacak.
MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ
ASIL ÜYELER
Abdurahim Albayrak Yusuf Günay Murat Ece Kaan Kançal Mahmut Recevik Okan Böke Dilek Kutlu Dorukhan Acar Ömer Cansever Emre Erdoğan YEDEK ÜYELER
İlber Aydemir Metin Karakaya Banu Akgün Erol Özmandıracı Özgür Özüdoğru
DURSUN ÖZBEK'IİN LİSTESİ
ASIL ÜYELER
Metin Öztürk Nasuhi Sezgin Taner Aşkın Rıza Morova İbrahim Ziyal Levent Yaz Osman Kocaman Ercüment Erdem Niyazi Yelkencioğlu Dikran Gülmezgil
YEDEK ÜYELER
Cenk Eyüboğlu Osman Aral Fırat Uygur Ceyda Üçer Kayhan Berberoğlu
OZAN KORKUT'UN LİSTESİ
ASIL ÜYELER
Tuncer Hunca Şener Macun Burak Elmas Adnan Öztürk Naci Cansun Başar Yücel Cem Ersan Mete İkiz Reşit Sinanlı İsmail Esin
YEDEK ÜYELER
Burak Altınbaşak Tuba Tuncel Tunca Hazinedaroğlu Cenk Soyer Murat Akar
ALİ FATİNOĞLU'NUN LİSTESİ
ASIL ÜYELER
Deniz Gün Enön Kemal Pirinç Remzi Tözün Ahu Aydın Levent Karadeniz İbrahim Bozan Cemal Dayıoğlu Pınar Altuoğ Cenk Gönenç Ali Araptarlı YEDEK ÜYELER
Denizhan Ege Arda Nal Çetin Öner Gürhan Ozanoğlu Esat Akbülbül
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.