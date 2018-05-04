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'ın milyonluk oyuncağı lıları çıldırttı

'a transfer olduğu günden bu yana bekleneni veremeyen ve taraftarın takımda görmek istemediği 'ın yeni aracı, Galatasaraylı taraftarları çıldırttı.

'ın 4 sezon önce Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı, sarı-kırmızılı forma altında bir türlü beklenileni veremeyen , önceki akşam İstinyePark AVM'de görüntülendi.

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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 12:49
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