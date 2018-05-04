Galatasaray'ın 4 sezon önce Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı, sarı-kırmızılı forma altında bir türlü beklenileni veremeyen Tarık Çamdal, önceki akşam İstinyePark AVM'de görüntülendi.
Tarık Çamdal'ın milyonluk oyuncağı Galatasaraylıları çıldırttı
Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana bekleneni veremeyen ve taraftarın takımda görmek istemediği Tarık Çamdal'ın yeni aracı, Galatasaraylı taraftarları çıldırttı.
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