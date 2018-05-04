;
Yol Durumu
  1. TFF'den flaş Beşiktaş kararı!

maçına çıkmayan ne ceza alacak? İşte Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike...

, maçına çıkmadı ve Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi. Peki şimdi ne olacak? Beşiktaş'ı bekleyen cezalar neler?

, Ülker Stadı'nda dün saat 20.30'da 57. dakikadan başlayacak karşılaşmaya çıkmadı. Siyah-beyazlı kulüp günler öncesinden bu karşılaşmayı oynamayacağını açıklamasına rağmen statü gereği sahaya çıktı. 19.20'de stada ulaşan ve 19.30'da başta olmak üzere sahaya gelen sarı-lacivertliler 30 dakika boyunca bekledi. Bu arada hakem ve yardımcıları ise 19.30'da sahaya çıkıp, normal prosedürü uyguladı. Zemini kontrol eden hakemler kısa bir süre sonra içeri girdi.

Etiketler: , , , ,
  • 04 Mayıs 2018, Cuma 12:30
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ