Karadeniz Fırtınası'nda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmaya da Antalyaspor maçındaki kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Sadece sakatlığı geçen Abdülkadir Ömür'ü ilk 11'e monte etmeyi planlayan tecrübeli hoca kalede yine genç Uğurcan Çakır'a görev verecek, stoperde ise orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'yu görevlendirecek. Rıza Çalımbay, Olcay ve Abdülkadir Ömür arasındaki kararını ise maç saatinde verecek.
Kazanan kadroyu bozmayacak
Trabzon, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Burak Yılmaz takımla çalıştı.
Etiketler: Burak Yılmaz , TEKNİK DİREKTÖR , Rıza Çalımbay , Trabzon , Kasımpaşa , Antalyaspor , Abdülkadir Ömür
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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