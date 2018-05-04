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Kazanan kadroyu bozmayacak

, maçının hazırlıklarını sürdürdü. takımla çalıştı.

Kazanan kadroyu bozmayacak
Karadeniz Fırtınası'nda Rıza Çalımbay, Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmaya da Antalyaspor maçındaki kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Sadece sakatlığı geçen Abdülkadir Ömür'ü ilk 11'e monte etmeyi planlayan tecrübeli hoca kalede yine genç Uğurcan Çakır'a görev verecek, stoperde ise orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'yu görevlendirecek. Rıza Çalımbay, Olcay ve Abdülkadir Ömür arasındaki kararını ise maç saatinde verecek.
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