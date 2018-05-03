Trabzonspor hafta sonu sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Burak, Onur, Uğur, Castillo, Kamil ve Durica katılmadı. Abdülkadir Ömür idmanda yer aldı.
Karadeniz Fırtınası’nda Paşa hazırlığı
Trabzonspor, tam 6 eksikle çalışmalarına devam etti. İdmana Abdülkadir de katıldı
Etiketler: Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri , Rıza Çalımbay , Trabzonspor , Kasımpaşa
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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