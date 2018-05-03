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Karadeniz Fırtınası’nda Paşa hazırlığı

, tam 6 eksikle çalışmalarına devam etti. İdmana Abdülkadir de katıldı

Karadeniz Fırtınası’nda Paşa hazırlığı
Trabzonspor hafta sonu sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Burak, Onur, Uğur, Castillo, Kamil ve Durica katılmadı. Abdülkadir Ömür idmanda yer aldı.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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