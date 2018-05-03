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Gümrükçüoğlu'ndan tam 30 bin TL

Trabzon BŞB. Başkanı, Bordo- Mavililer’e 30 bin TL ladı

Gümrükçüoğlundan tam 30 bin TL
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı , Bordo-Mavili kulübe 30 bin TL ladı. Trabzonspor resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda, "Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu kulübümüze kendi maaşından 30 bin TL katkı sağlamıştır" açıklaması yaptı.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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