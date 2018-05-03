Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Bordo-Mavili kulübe 30 bin TL bağışladı. Trabzonspor resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda, "Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu kulübümüze kendi maaşından 30 bin TL katkı sağlamıştır" açıklaması yaptı.
Gümrükçüoğlu'ndan tam 30 bin TL
Trabzon BŞB. Başkanı, Bordo- Mavililer’e 30 bin TL bağışladı
Etiketler: trabzon büyükşehir belediye , Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu , Trabzonspor , bağış
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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