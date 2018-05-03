Süper Lig'de son 5 maçını kazanan ve kupada da yoluna devam eden Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Rakip maça çıkacakmış gibi oynanacak olan 33 dakikaya hazırlanan Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
Fenerbahçe hazır kıta
Etiketler: süper lig , Fenerbahçe , Aykut Kocaman , Beşiktaş , Antrenman
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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