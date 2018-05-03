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hazır kıta

Fenerbahçe hazır kıta
Süper Lig'de son 5 maçını kazanan ve kupada da yoluna devam eden Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Rakip maça çıkacakmış gibi oynanacak olan 33 dakikaya hazırlanan Sarı-Lacivertliler, teknik direktör yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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