Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 59 kiloda mücadele eden Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Mimi Nikolova Hristova'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen şampiyonanın 4'üncü gününde Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Mimi Nikolova Hristova'yı 6-4 mağlup ederek kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Organizasyon tarihinde kadınlarda altın madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olan Elif Jale, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

Kadınlar 59 kiloda üçüncülük kürsüsüne ise Azerbaycanlı Tetiana Omelchenko ve Rus Svetlana Lipatova çıktı.



YASEMİN ADAR 3. KEZ KAZANDI

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kilo finalinde Yasemin Adar, Rus Ekaterina Bukina'yı yenerek üst üste 3. kez altın madalya kazandı.



BİR MADALYA DA BUSE'DEN

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun, kadınlar 68 kiloda bronz madalya kazandı.

Kaspiysk kentindeki şampiyonada Buse, üçüncülük-beşincilik müsabakasında olimpiyat üçüncüsü Polonyalı Monika Ewa Michalik ile karşılaştı. Son Avrupa şampiyonu Michalik'i 6-4 yenen Türk sporcu, üçüncü oldu.

Buse, Avrupa şampiyonalarında ikinci bronz madalyasını elde etti. Milli sporcu, 2016'da Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncülük kürsüsüne çıkmıştı.

Buse Tosun, Dağıstan'da Azerbaycanlı Iryna Petrovna Netreba'yı 8-5, İtalyan Dalma Caneva'yı da 7-4 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Buse, yarı finalde ise Fransız Koumba Selene Fanta Larroque'a 4-3 yenilmişti.

Kadınlar 68 kiloda Rus Anastasia Bratchikova altın madalyaya uzanırken, Fransız Koumba Selene Fanta Larroque ikinci oldu. Diğer bronz madalyayı ise Avusturyalı Martina Kuenz boynuna taktı.



ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Elif Jale Yeşilırmak'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Elif Jale Yeşilırmak'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.