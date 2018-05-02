Beşiktaş'ın yıldız ismi Talisca, başarılı olmasında en önemli payın hocası Şenol Güneş olduğunu söyledi. Brezilyalı yıldız, "Ona çok teşekkür ederim. Beni en verimli nasıl kullanacağını iyi biliyor" diye konuştu.
Hocama teşekkür ederim
Etiketler: Şenol Güneş , Talisca , Beşiktaş
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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