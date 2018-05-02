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  1. Donk’un tedavisine başlandı

Hocama teşekkür ederim

Hocama teşekkür ederim
'ın yıldız ismi , başarılı olmasında en önemli payın hocası olduğunu söyledi. Brezilyalı yıldız, "Ona çok teşekkür ederim. Beni en verimli nasıl kullanacağını iyi biliyor" diye konuştu.
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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