UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibini Marcelo ve Asensio'nun golleriyle deplasmanda 2-1 mağlup eden Real Madrid, evinde Bayern Münih'le 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü kez finale çıkmaya hak kazandı.



Finale çıkmak için gollere ihtiyacı olan Bayern Münih maça çok hızlı başladı ve 3. dakikada Kimmich'in attığı şok golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından bu kez Real Madrid'den Karim Benzema sahneye çıktı ve eşitliği getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirleyen gol oldu.



​JAMES GOL ATTI SEVİNMEDİ

İkinci yarıya da bu kez Real Madrid adeta golle başlayan taraf oldu ve 46. dakikada yine Karim Benzema sahneye çıkıp bu kez takımını 2-1 öne geçiren gole imzasını attı. Bu golle birlikte üst tur için umutları azalan Bayern Münih maçı bırakmadı. 63. dakikada James Rodriguez, eski takımına karşı attığı golle durumu 2-2'ye getirdi.







RAKİBİ YA ROMA YA LIVERPOOL OLACAK

Bu golden sonra tur için bir gole daha ihtiyacı olan Bayern Münih bu golü bulamadı ve Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etti. Real Madrid, Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı ve adını Şampiyonlar Ligi'nde finale yazdırdı. Real Madrid'in rakibi yarın oynanacak Roma-Liverpool maçından sonra belli olacak ve bu maçın galibi, Real Madrid ile 26 Mayıs Çarşamba günü Kiev Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.