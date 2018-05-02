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Fener kupayı alırsa mükemmel olur

Fener kupayı alırsa mükemmel olur

coach'u David Blatt, kazandıkları ULEB Kupası'nın ardından Doğuş'un da Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmasının
mükemmel olacağını söyledi. ABD'li antrenör, "Fenerbahçe Doğuş'un da Avrupa şampiyonluğuna ulaşması, Türk basketbolu için harika bir başarı olur" ifadesini kullandı.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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