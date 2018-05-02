Darüşşafaka coach'u David Blatt, kazandıkları ULEB Kupası'nın ardından Fenerbahçe Doğuş'un da Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmasının
mükemmel olacağını söyledi. ABD'li antrenör, "Fenerbahçe Doğuş'un da Avrupa şampiyonluğuna ulaşması, Türk basketbolu için harika bir başarı olur" ifadesini kullandı.
Fener kupayı alırsa mükemmel olur
Darüşşafaka coach'u David Blatt, kazandıkları ULEB Kupası'nın ardından Fenerbahçe Doğuş'un da Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmasının
Etiketler: Fenerbahçe , Darüşşafaka
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
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