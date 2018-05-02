Fener kupayı alırsa mükemmel olur

Darüşşafaka coach'u David Blatt, kazandıkları ULEB Kupası'nın ardından Fenerbahçe Doğuş'un da Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmasının

mükemmel olacağını söyledi. ABD'li antrenör, "Fenerbahçe Doğuş'un da Avrupa şampiyonluğuna ulaşması, Türk basketbolu için harika bir başarı olur" ifadesini kullandı.