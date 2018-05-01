Sağlık konusunda titiz olan Şenol Güneş'in soyunma odasındaki tedavide tansiyonun 19 olması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Şenol Güneş derbideki olayı anlattı! Hastaneye neden gitti?
Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçında kafasındaki yarık tartışma konu olan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in hastaneye götürülmesi konusunda ilginç bir iddia gündeme geldi.
Etiketler: Beşiktaş , Şenol Güneş , Fenerbahçe , Derbi
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