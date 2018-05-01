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deki olayı anlattı! Hastaneye neden gitti?

Olaylı - maçında kafasındaki yarık tartışma konu olan Beşiktaş teknik direktörü 'in hastaneye götürülmesi konusunda ilginç bir iddia gündeme geldi.


Sağlık konusunda titiz olan 'in soyunma odasındaki tedavide tansiyonun 19 olması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 16:09
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