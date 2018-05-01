Muğla U17 B Ligi'nde mücadele eden Marmaris ve Ortaca Belediyespor takımları arasındaki play-off maçının bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar, bıçak ve soplarla sahaya indi. Çıkan olaylarda 2 futbolcu ve 1 taraftar yaralandı.
Marmaris ve Ortaca Belediyespor maçında bıçak ve sopalı kavga!
Etiketler: Ortaca Belediyespor , Marmaris , U17 , kavga
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