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  1. Şenol Güneş derbideki olayı anlattı! Hastaneye neden gitti?

ve maçında bıçak ve sopalı !

Muğla B Ligi'nde mücadele eden ve takımları arasındaki play-off maçının bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar, bıçak ve soplarla sahaya indi. Çıkan olaylarda 2 futbolcu ve 1 taraftar yaralandı.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 16:22
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