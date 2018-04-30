;
Yol Durumu
  1. Zamanlama kurbanı
  2. Başakşehir'e yan bakılmıyor

Hakkını verdik mi verdik

Futbolun hakkını verdik mi? Verdik. Daha çok gol atabilir miydik? Atabilirdik... Futbolcularımı bu galibiyetten dolayı tebrik ediyorum ama 3 final maçımız daha var

Hakkını verdik mi verdik
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Futbolcuları mücadelesinden dolayı tebrik eden Terim, şampiyonluk için önlerinde üç final maçının olduğunu vurguladı. Fatih Terim zaferinin ardından şu açıklamaları yaptı.



DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK...
"Maçın hakkını verdik mi? Verdik. Futbolun hakkını verdik mi? Verdik. Emeğimizi, alın terimizi verdik mi? Verdik. Daha çok atabilir miydik? Atabilirdik. Hak ettik mi? Ettik. Futbolcularımı tebrik ediyorum."

RAKİP ALANDA DAHA ETKİLİYDİK
"Topla oynama oranları eşit olabilir ama alanda daha etkiliydik. Beşiktaş'ın bizim alanımızda kalmasına izin vermedik. Her anına kadar hak eden bir takım vardı, kaldı 270 dakika. 3 finalimiz daha var."

Etiketler: , , , ,
  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar