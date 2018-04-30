Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Futbolcuları mücadelesinden dolayı tebrik eden Terim, şampiyonluk için önlerinde üç final maçının olduğunu vurguladı. Fatih Terim derbi zaferinin ardından şu açıklamaları yaptı.
DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK...
"Maçın hakkını verdik mi? Verdik. Futbolun hakkını verdik mi? Verdik. Emeğimizi, alın terimizi verdik mi? Verdik. Daha çok atabilir miydik? Atabilirdik. Hak ettik mi? Ettik. Futbolcularımı tebrik ediyorum."
RAKİP ALANDA DAHA ETKİLİYDİK
"Topla oynama oranları eşit olabilir ama rakip alanda daha etkiliydik. Beşiktaş'ın bizim alanımızda kalmasına izin vermedik. Her anına kadar hak eden bir takım vardı, kaldı 270 dakika. 3 finalimiz daha var."
DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK...
"Maçın hakkını verdik mi? Verdik. Futbolun hakkını verdik mi? Verdik. Emeğimizi, alın terimizi verdik mi? Verdik. Daha çok atabilir miydik? Atabilirdik. Hak ettik mi? Ettik. Futbolcularımı tebrik ediyorum."
RAKİP ALANDA DAHA ETKİLİYDİK
"Topla oynama oranları eşit olabilir ama rakip alanda daha etkiliydik. Beşiktaş'ın bizim alanımızda kalmasına izin vermedik. Her anına kadar hak eden bir takım vardı, kaldı 270 dakika. 3 finalimiz daha var."
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