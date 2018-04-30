Avrupa’ya damga vuran Türkler

BU sezon Avrupa futboluna Türkler damgasını vuruyor... Sahada Cengiz Ünder, Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu, Çağlar Söyüncü başta olmak üzere birçok isim yıldızlaşıyor. Kulübede ise Tayfun Korkut performansıyla göğsümüzü kabartıyor.



CENGİZ ÜNDER, ÇİZME'Yİ HEMEN FETHETTİ

Avrupa'nın en iyi çıkış yakalayan gençleri arasında yer alan Cengiz Ünder harika bir yıl geçiriyor. 20 yaşındaki milli futbolcu, Roma forması altında 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Genç yıldız Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin heyecanını yaşadı.



ENES ÜNAL, ATLETICO MADRID'İ DEVİRDİ

TÜRK futbolunun en önemli genç yeteneklerinden Enes Ünal, Atletico Madrid'i 17 dakikaya sığdırdığı iki golle yıkarak İspanya'da gündeme oturdu. Villarreal ile 24 maçta 5 gol atıp 3 asist yapan Enes, La Liga'da haftanın 11'inde Messi ve Ronaldo ile beraber yer aldı.



İNGİLTERE'DE CENK TOSUN FIRTINASI ESİYOR

Devre arasında rekor ücretle Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun kısa sürede kendisi ispatladı. Premier Lig'de Everton forması ile Stoke City ağlarına 2 gol bırakan Cenk, yeni takımı ile rakip kalelere gönderdiği son 6 isabetli şutta 4 gol attı.



HAKAN ÇALHANOĞLU, MILAN'IN 10 NUMARASI

22 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer olan 24 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, İtalyan devinde 10 numarayı sırtına geçirdi. Arsenal karşısında UEFA Avrupa Ligi'nin en şık gollerinden birini atmayı başaran yıldız futbolcu Milan ile bu sezon 5 gol attı, 8 asist yaptı.



​ALTINORDU'NUN HARİKASI ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

ALTINORDU fabrikasının en önemli ürünlerinden biri de Çağlar Söyüncü... Alman ekibi Freiburg'da bu sezon 25 maçta 2 bin 99 dakika süre alan 21 yaşındaki genç stoper, Bundesliga'da 1 gol atarken, maç başına 2,2 hava topu kazanma yüzdesi yakaladı.



YUNUS MALLI, BUNDESLIGA'NIN YILDIZI

YILLARDIR Bundesliga'da çok istikrarlı bir şekilde oynayan Yunus Mallı ligin en değerli hücum oyuncularından. Geçtiğimiz sezon Mainz ve Wolfsburg formaları ile 43 maçta 9 gol atıp, 9 asist yapan milli futbolcu, bu sezon ise Wolfsburg ile 25 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı.



​STUTTGART'TA TAYFUN KORKUT ETKİSİ

Stuttgart'ta teknik adamlık koltuğuna oturan Tayfun Korkut kendisi öncesi maç başına 1 puan toplayan Alman ekibi ile bu ortalamayı 2,43'e çıkardı. Korkut, çıktığı 7 Bundesliga maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve takımı düşme potasından uzaklaştırdı.

ARSENAL, ÇAĞLAR'IN PEŞİNDE

PremIer Lig'in köklü ekiplerinden Arsenal, Bundesliga takımı Freiburg'un formasını giyen milli savunmacı Çağlar Söyüncü'nün transferi için harekete geçti. İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre, İngiliz ekibi Arsenal'in uzun zamandır takip ettiği 21 yaşındaki Çağlar Söyüncü için 30 milyon sterlin (165 milyon lira) gözden çıkardığını öne sürüldü. Eğer Arsenal, Freiburg'un istediği 30 milyon sterlini öderse Çağlar 'En yüksek bedelle satılan Türk oyuncu' rekorunun sahibi olacak. Transferin yaz döneminde bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.