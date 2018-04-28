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  1. Süper Lig'e çıkan iki takım belli oldu

'de kadrodan çıkarıldı

'de sakatlığı dolayısıyla maçının kadrosundan çıkarıldı.

Maça saatler kala F.Bahçeye kötü haber!

'in 31. haftasında ile oynayacak olan 'de sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldı. Sarı-lacivertliler kritik maça Faslı oyuncudan yoksun olarak çıkacak.

Nabil Dirar'ın yerine Kasımpaşa deplasmanında 'un görev yapması bekleniyor. 'ın ekibi bu kritik mücadeleyi kazanarak yarıştan kopmak istemiyor.

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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 17:48
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