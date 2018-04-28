;
Yol Durumu
  1. Beşiktaş'ta Paulinho operasyonu

spor kulübünün borcu ne kadar?

!  Spor Kulübü Derneğinin toplam borcu açıklandı. Milyonlarca Fenerbahçeli takımının unu merak ediyor. İşte Fenerbahçe'nin açıklanan borcu...

Fenerbahçenin toplam borcu açıklandı
Ajanslara düşen haberine göre 'nin borcu açıklandı. Milyonlarca Fenerbahçeli takımının unu merak ediyordu. Bugün Fenerbahçe 'nde yapılan son dakika açıklamasıyla Fenerbahçe'nin borcu açıklandı. toplantısından çıkan son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin borcu 295 milyon 917 bin 435 lira.

Toplantıda mali durumla ilgili üyelere açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Rahmi Kandak, derneğin toplam borcunun 295 milyon 917 bin 435 lira olduğunu açıkladı. Mevcut ve alacakların 43 milyon 345 bin 857 lira olduğunu kaydeden Kandak, net borcun ise 252 milyon 571 bin 578 lira olduğunu belirtti.

Gelirler toplamının 66 milyon 27 bin 80 lira olduğunu aktaran Kandak, giderlerin ise 129 milyon 126 bin 300 lira olduğunu dile getirdi. Kandak, gider fazlasının ise 63 milyon 99 bin 220 lira olduğunu ifade etti. Rahmi Kandak, yöneticilere olan ların bu rakamlara dahil olmadığını da kaydetti.
Etiketler: , , , , , , ,
  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 12:44
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar