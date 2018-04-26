F.Bahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, tatil edilen Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz olarak devam etmesi kararıyla ilgili açıklama yaptı. Mosturoğlu, "TFF, kararını geniş özet olarak kulübe gönderecektir. Değerlendirme yapacağız. Hayırlı olsun. Müsabaka sahada sonuçlansın ve hak eden finale kalsın" dedi.
TEMSİLCİNİN RAPORUNDA YOK
Mosturoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Paylaştığım bilgilerde, hakemin raporunda temsilcinin Şenol Güneş'in kafasına dikiş atıldığını ve ambulansla götürüldüğünü rapor ettiği vardı. Ama temsilcinin raporunda bu yoktu"
BİZE GELEN RAPORLARDA YOK
"Bize bize gelen raporlarda böyle bir şey yok. İsteyen bu raporları istediği yerden temin edebilir. Kaldı ki bu raporları sosyal medyada yayınladılar... Oradan da bulabilirler. Bize gelen raporlarda bu husus yok"
KARARI BEKLEYİP GÖRECEĞİZ
"Sanki orijinal bir şeymiş gibi bana bağlamaları da ilginç bir şey. Bunu kamuoyunun vicdanına, takdirine sunuyorum. Tekrar söylüyorum. Bu kararın bir gerekçesi vardır... Karar bize geldiğinde göreceğiz."
TEMSİLCİNİN RAPORUNDA YOK
Mosturoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Paylaştığım bilgilerde, hakemin raporunda temsilcinin Şenol Güneş'in kafasına dikiş atıldığını ve ambulansla götürüldüğünü rapor ettiği vardı. Ama temsilcinin raporunda bu yoktu"
BİZE GELEN RAPORLARDA YOK
"Bize bize gelen raporlarda böyle bir şey yok. İsteyen bu raporları istediği yerden temin edebilir. Kaldı ki bu raporları sosyal medyada yayınladılar... Oradan da bulabilirler. Bize gelen raporlarda bu husus yok"
KARARI BEKLEYİP GÖRECEĞİZ
"Sanki orijinal bir şeymiş gibi bana bağlamaları da ilginç bir şey. Bunu kamuoyunun vicdanına, takdirine sunuyorum. Tekrar söylüyorum. Bu kararın bir gerekçesi vardır... Karar bize geldiğinde göreceğiz."
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