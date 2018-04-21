Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Galatasaray'a sevindirici bir haber geldi... Teknik direktör Fatih Terim, kupada 2-0 kaybedilen Akhisar maçı sonrası gözlemciyle girdiği diyalog nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevkedilmişti. Dün olağanüstü toplanan kurul, tecrübeli hocaya 13 bin lira para cezası verdi. Terim bu akşam Alanya maçında kulübedeki yerini alabilecek.
Terim bugün kulübede
Akhisar maçı sonrası gözlemciyle girdiği diyalog nedeniyle PFDK’ya sevkedilen Fatih Terim’e 13 bin lira ceza verildi... Tecrübeli hoca Alanya maçında kulübede olacak
Etiketler: Fatih Terim , PFDK , Galatasaray , Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
- 21 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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