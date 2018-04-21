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Terim bugün kulübede

Akhisar maçı sonrası gözlemciyle girdiği diyalog nedeniyle ’ya sevkedilen ’e 13 bin lira ceza verildi... Tecrübeli hoca Alanya maçında kulübede olacak

Terim bugün kulübede
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Galatasaray'a sevindirici bir haber geldi... Teknik direktör Fatih Terim, kupada 2-0 kaybedilen Akhisar maçı sonrası gözlemciyle girdiği diyalog nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevkedilmişti. Dün olağanüstü toplanan kurul, tecrübeli hocaya 13 bin lira para cezası verdi. Terim bu akşam Alanya maçında kulübedeki yerini alabilecek.
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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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