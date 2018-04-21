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Olaylı derbinin hakemini Aziz Yıldırım uyarmış

Ülker Stadyumu'nda oynanan F.Bahçe- maçı futbol tarihimizde görülmemiş olaylar yüzünden yarıda kaldı.

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 11:57
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