Ülker Stadyumu'nda oynanan F.Bahçe-Beşiktaş maçı futbol tarihimizde görülmemiş olaylar yüzünden yarıda kaldı.
Olaylı derbinin hakemini Aziz Yıldırım uyarmış
Etiketler: Tolga Zengin , Caner Erkin , TFF , Fenerbahçe , Beşiktaş
Ülker Stadyumu'nda oynanan F.Bahçe-Beşiktaş maçı futbol tarihimizde görülmemiş olaylar yüzünden yarıda kaldı.
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