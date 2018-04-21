Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F.Bahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Bu konu gerçekten bizi ciddi manada üzdü. Bir defa bu futbol teröründen de öte bir şey. Burada ayrıca biraz açık konuşmam lazım, kumpas da var. Çünkü dikkat ettiyseniz olay hep 4 korner köşesinde oldu, tam korner atışı yapılacak bunlar oluyor. Burada tabi tribünlerdeki bu terörü birileri organize etti. Kendiliğinden olan bir şey değil" diye konuştu. Şenol Güneş'in başına gelen olayların kabullenebilir şeyler olmadığını söyleyen Erdoğan, "Tolga da orada bir yanlışın içerisine girmemiş olsaydı ama tabi özellikle Şenol hocaya yapılanı affetmek mümkün değil. Hükümet olarak bu konunun üzerine gideceğiz" dedi.
Kumpas var
Yaşananların kumpas olduğunu ifade eden Cumhubaşkanı Erdoğan, "Bu futbol teröründen de öte bir şey. Biraz açık konuşmam lazım, kumpas da var. Tribünlerdeki bu terörü birileri organize etti" dedi.
Etiketler: Şenol Güneş , Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanı , kumpas , Ziraat Türkiye Kupası
- 21 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
- Belki de bırakabilirim
- TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihini açıkladı
- Fenerbahçe Doğuş, Belgrad kapısını araladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.