Kumpas var

derbisiyleilgili önemli açıklamalar yaptı."Bu konu gerçekten bizi ciddi manadaüzdü. Bir defa bu futbol teröründende öte bir şey.Çünkü dikkat ettiysenizolay hep 4 korner köşesinde oldu,tam korner atışı yapılacak bunlaroluyor.Kendiliğindenolan bir şey değil" diye konuştu.'in başına gelen olaylarınkabullenebilir şeyler olmadığını söyleyen, "da orada bir yanlışıniçerisine girmemiş olsaydı ama tabi özellikleyapılanı affetmekmümkün değil. Hükümet olarak bu konununüzerine gideceğiz" dedi.