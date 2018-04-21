Derbiden daha önemli

Bu akşam Alanya deplasmanında çok kritik bir sınav verecek olan Galatasaray 3 puana kilitlendi... Akhisar önünde yaşanan kupa şoku sonrası kemerleri iyice sıkan teknik direktör Fatih Terim futbolcularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli hoca, oyuncularından Beşiktaş derbisini akıllarından çıkarmasını istedi.
İPLERİ DAHA SIKI TUTACAĞIZ
Alanya maçını kazanamamaları halinde derbinin de önemini yitireceğini söyleyen Terim, "Bu maç, Beşiktaş derbisinden daha önemli. Kazanmamız halinde ipleri elimizde daha sıkı turacağız" dedi.
DEPLASMAN FOBİSİ FALAN YOK!
Herkesten eksiksiz konsantrasyon da isteyen tecrübeli teknik adam, "Artık 5 finalimiz kaldı. Her maçı ayrı ayrı düşünmemiz lazım. Deplasman fobisi diye bir şey yok. Çıkıp kazanacağız" ifadesini kullandı.
İLK 11'DE SÜRPRİZ OLMAYACAK
Terim, Alanya maçının 11'inde sürpriz yapmayacak. Başarılı hoca, Başakşehir önünde kazanan takımı bozmayacak. Denayer ve Donk 11'deki yerini alacak.
İPLERİ DAHA SIKI TUTACAĞIZ
Alanya maçını kazanamamaları halinde derbinin de önemini yitireceğini söyleyen Terim, "Bu maç, Beşiktaş derbisinden daha önemli. Kazanmamız halinde ipleri elimizde daha sıkı turacağız" dedi.
DEPLASMAN FOBİSİ FALAN YOK!
Herkesten eksiksiz konsantrasyon da isteyen tecrübeli teknik adam, "Artık 5 finalimiz kaldı. Her maçı ayrı ayrı düşünmemiz lazım. Deplasman fobisi diye bir şey yok. Çıkıp kazanacağız" ifadesini kullandı.
İLK 11'DE SÜRPRİZ OLMAYACAK
Terim, Alanya maçının 11'inde sürpriz yapmayacak. Başarılı hoca, Başakşehir önünde kazanan takımı bozmayacak. Denayer ve Donk 11'deki yerini alacak.
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