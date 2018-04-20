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, 'de yeni sezonun başlama tarihini açıkladı

Yönetim Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, profesyonel liglerde 2018-2019 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

TFF, Süper Ligde yeni sezonun başlama tarihini açıkladı

Alınan karara göre; Spor Toto ve Spor Toto 1. Lig, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 26 Mayıs 2019 tarihinde sona ererken Spor Toto 1. Lig'de sezon 19 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanacak.

2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 1 ve 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak normal sezon, 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 16:22
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