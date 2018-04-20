Olaylı derbiyle ilgili 7 gözaltı daha

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'de dün akşam oynanan ve yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylarla ilgili 7 kişi daha gözaltına alındı.

Derbiyle ilgili 32 kişi taraftar gözaltına alınmış, nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakılmıştı.