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Olaylı derbiyle ilgili 7 gözaltı daha

- derbisindeki olaylarla ilgili 7 kişi daha gözaltına alındı.

Olaylı derbiyle ilgili yeni gözaltılar!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'de dün akşam oynanan ve yarıda kalan - maçında çıkan olaylarla ilgili 7 kişi daha gözaltına alındı.

Derbiyle ilgili 32 kişi taraftar gözaltına alınmış, nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakılmıştı.
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  • 20 Nisan 2018, Cuma 16:18
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