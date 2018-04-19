Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına isabet eden yabancı maddelerden sonra kafasının yarılmasının ardından sosyal medyada bazı provokatörlerin 'Başında kanama ve dikiş yok' şeklinde başlattığı algı operasyonu sonrasında gazeteci Ali Fuat Duatepe'nin paylaştığı görsel tartışmalara son noktayı koydu. İşte gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyan ve kanamanın en açık şekilde görüldüğü o fotoğraf...
İşte Şenol Güneş'in kafasındaki yaranın en net görüntüsü!
Olaylı derbide kafası yarılan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in kafasındaki dikişlerin sahte olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.Güneş'in yakından çekilmiş bu fotoğrafı klavye provokatörlerinin ortaya attığı iddiayı çürüttü.
Etiketler: Şenol Güneş , TEKNİK DİREKTÖR , Fenerbahçe , Beşiktaş
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