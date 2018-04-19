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İşte 'in kafasındaki yaranın en net görüntüsü!

Olaylı derbide kafası yarılan ü 'in kafasındaki dikişlerin sahte olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.Güneş'in yakından çekilmiş bu fotoğrafı klavye provokatörlerinin ortaya attığı iddiayı çürüttü.

İşte Şenol Güneşin kafasındaki yaranın en net görüntüsü!
ü 'in kafasına isabet eden yabancı maddelerden sonra kafasının yarılmasının ardından sosyal medyada bazı provokatörlerin 'Başında kanama ve dikiş yok' şeklinde başlattığı algı operasyonu sonrasında gazeteci Ali Fuat Duatepe'nin paylaştığı görsel tartışmalara son noktayı koydu. İşte gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyan ve kanamanın en açık şekilde görüldüğü o fotoğraf...


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  • 19 Nisan 2018, Perşembe 01:34
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