Rodrigues'e ikili markaj

Bu sezon gösterdiği müthiş performansla birçok kulübün transfer listesine giren Garry Rodrigues yakın markaj altında... Alman kulübü Schalke ve İngiliz kulübü Newcastle United'ın yetkililerinin Galatasaray- Başakşehir maçında genç yıldızı tribünden izlediği öğrenildi. İki kulübün yetkililerinin Galatasaray'ın Beşiktaş'la oynayacağı derbiyi de takip edeceği belirlendi. Özellikle Newcastle United'ın Rodrigues'le çok yakından ilgilendiği ve sezonun bitmesinin ardından Sarı-Kırmızılılar'a resmi teklif yapacağı ifade ediliyor.