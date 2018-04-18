Bu sezon gösterdiği müthiş performansla birçok kulübün transfer listesine giren Garry Rodrigues yakın markaj altında... Alman kulübü Schalke ve İngiliz kulübü Newcastle United'ın yetkililerinin Galatasaray- Başakşehir maçında genç yıldızı tribünden izlediği öğrenildi. İki kulübün yetkililerinin Galatasaray'ın Beşiktaş'la oynayacağı derbiyi de takip edeceği belirlendi. Özellikle Newcastle United'ın Rodrigues'le çok yakından ilgilendiği ve sezonun bitmesinin ardından Sarı-Kırmızılılar'a resmi teklif yapacağı ifade ediliyor.
Rodrigues'e ikili markaj
Schalke ve Newcastle’lı yetkililerin Galatasaray-Başakşehir maçında genç yıldızı tribünden izlediği ortaya çıktı. İki kulüp Beşiktaş derbisine de gelecek
Etiketler: Newcastle United , Beşiktaş , Schalke , Galatasaray
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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