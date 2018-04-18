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Rodrigues'e ikili markaj

ve Newcastle’lı yetkililerin -Başakşehir maçında genç yıldızı tribünden izlediği ortaya çıktı. İki kulüp derbisine de gelecek

Rodriguese ikili markaj
Bu sezon gösterdiği müthiş performansla birçok kulübün transfer listesine giren Garry Rodrigues yakın markaj altında... Alman kulübü Schalke ve İngiliz kulübü Newcastle United'ın yetkililerinin Galatasaray- Başakşehir maçında genç yıldızı tribünden izlediği öğrenildi. İki kulübün yetkililerinin Galatasaray'ın Beşiktaş'la oynayacağı derbiyi de takip edeceği belirlendi. Özellikle Newcastle United'ın Rodrigues'le çok yakından ilgilendiği ve sezonun bitmesinin ardından Sarı-Kırmızılılar'a resmi teklif yapacağı ifade ediliyor.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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