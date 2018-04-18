Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yarın oynanacak F.Bahçe maçında bir dizi önlem aldı. Tecrübeli hoca kupadaki ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle 5 maç ceza alan ve Akhisar maçında formasına kavuşan Quaresma'yı ligi de düşünerek kulübeye çekmeyi planlıyor.



QUARESMA KORUMA ALTINDA

Kalan 5 maçta Quaresma'nın yıpranmamasını isteyen Güneş'in Portekizli starın tribünlerden gelecek tepkilerden ve rakip oyuncuların tahriklerinden etkilenmemesi için bu kararı aldığı öne sürüldü.



LENS, ATİBA VE TOLGAY 11'DE

Şenol Güneş'in Quaresma dışında yarınki karşılaşmada Medel ve Talisca'yı da ilk 11'de oynatmamayı planladığı öğrenildi. Bu oyuncuların yerine Lens, Atiba ve Tolgay'ın oynaması bekleniyor.



HÜCUM FUTBOLU OYNATACAK

İlk maçta alınan 2-2'lik beraberlik nedeniyle bu maçta beraberliğin kendilerine yetmeyeceğini bilen Şenol Güneş, hücum ağırlıklı bir futbol oynatarak skoru lehine çevirmenin hesaplarını yapıyor.