Galatasaray devrim yapmalı

Olaylı bir şekilde 2011 yılında Galatasaray'da başkanlık koltuğundan inen Adnan Polat sessizliğini bozdu. İşte Polat'ın önemli açıklamaları: "Benim bu dönemde başkan adayı olma düşüncem yok. Şu andaki durumum, başkan adayı olmama çok müsait gözükmüyor."
ŞANTAJLARA BOYUN EĞMEDİM
"O kadar büyük çalışmadan sonra bana, 'Ya seçime gidersin ya da ibra etmeyiz.' dediler. 'Kimse kusura bakmasın, şantajlarla geri adım atmam.' dedim ve atmadım da. Hançer yarası geçer ama gönül yarası geçmez."
DEMEK Kİ O YÜREKLERİ YOKTU!
"Büyük nezaketsizlik yaşandı. Sonraki başkanlarda ibrasızlığın kaldırılması için bir gayret görürüm diye ümit ettim. Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek cesaret edemedi. O yürekleri yoktu demek ki."
TÜZÜĞÜ DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM
"Bugünkü duruma baktığımızda, Galatasaray'ın bence madi ve idari olarak bir devrime ihtiyacı var. Reforma ihtiyacı var. Bir Galatasaray devrimi gerekli. Tüzük değiştirilmeli ve kulüp topluma açılmalı."
RİVA KÖTÜ DEĞERLENDİRİLDİ!
"Yaptığımız hesaplara göre kulübün 500 milyon dolar borcu var. Şirket değerimiz 600 milyon dolar eridi. Sırf Ünal Aysal döneminde 1 milyar lira harcandı. Riva ve Florya çok kötü değerlendirildi."
ŞANTAJLARA BOYUN EĞMEDİM
"O kadar büyük çalışmadan sonra bana, 'Ya seçime gidersin ya da ibra etmeyiz.' dediler. 'Kimse kusura bakmasın, şantajlarla geri adım atmam.' dedim ve atmadım da. Hançer yarası geçer ama gönül yarası geçmez."
DEMEK Kİ O YÜREKLERİ YOKTU!
"Büyük nezaketsizlik yaşandı. Sonraki başkanlarda ibrasızlığın kaldırılması için bir gayret görürüm diye ümit ettim. Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek cesaret edemedi. O yürekleri yoktu demek ki."
TÜZÜĞÜ DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM
"Bugünkü duruma baktığımızda, Galatasaray'ın bence madi ve idari olarak bir devrime ihtiyacı var. Reforma ihtiyacı var. Bir Galatasaray devrimi gerekli. Tüzük değiştirilmeli ve kulüp topluma açılmalı."
RİVA KÖTÜ DEĞERLENDİRİLDİ!
"Yaptığımız hesaplara göre kulübün 500 milyon dolar borcu var. Şirket değerimiz 600 milyon dolar eridi. Sırf Ünal Aysal döneminde 1 milyar lira harcandı. Riva ve Florya çok kötü değerlendirildi."
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