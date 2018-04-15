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&Babel’den 24 gol 30 puan

’ın iki yıldızı ve bu sezon 29 lig maçının 10’unda doğrudan etkili oldu. 12’şerden toplam 24 gol atan iki yıldız ’a ligde 30 puan kazandırmayı başardı

Talisca&Babel’den 24 gol 30 puan
Babel ve Talisca bu sezon Beşiktaş sırtlayan iki oyuncu oldu. Ligde 29 maçın 10'una doğrudan etki eden Babel ve Talisca attıkları 12'şer golle takımın en skorer oyuncuları oldu. Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel bu sezon 2'si Şampiyonlar Ligi 12'si ligde olmak üzere resmi maçlarda toplam 14 gol kaydetti.

​TALİSCA KARİYERİNİ GELİŞTİRDİ
Beşiktaş' ın 24 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Talisca ise bu sezon 12'si ligde olmak üzere resmi karşılaşmalarda bitime 5 hafta kala 18 gol attı. geçen sezon 33 resmi maçta 17 gol kaydetmişti.

​BABEL'DEN AKHİSAR'DA 2 GOL
Talica ve Babel bu sezonki üstün performanslarıyla 'a 30 puan kazandırmayı başardı. Babel, Akhisar'da attığı 2 golle galibiyette büyük rol oynadı.

TALİSCA TAKIMI SIRTLADI
Talisca ikinci devrede kazanılan Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında 2'şer, G.Birliği ve Alanyaspor maçlarında birer gol atarak takımını sırtlamayı bildi.
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