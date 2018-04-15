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'de depremi

, bugün oynanacak maçı öncesinde Senegalli golcü ve Scarione hakkında açıklamada bulundu. İki futbolcu da sakatlığı sebebiyle Bursa maçı kadrosundan çıkarıldı.

Göztepede Demba Ba depremi

'ye maçı öncesi iki kötü haber geldi.Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre ve Scarione, sakatlıkları sebebiyle Bursaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Göztepe'den yapılan açıklama şöyle;

Sağlık heyetimiz, oyuncularımız Demba Ba ve 'nin sakatlıkları hakkında açıklamada bulundu.

Demba Ba: Oyuncumuz Demba Ba'nın Salı günü gerçekleşen antrenmanda sağ uyluk arka adale grubunda zorlanma yaşanmıştır. 2 günlük tedavi sonrasında şikayetleri devam eden oyuncumuza MR tetkiki yapılmış ve oyuncumuzda "Hamstring kasında ödem ve zorlanma" saptanmıştır.

Dün gerçekleşen antrenmanda ve yapılan kontrollerde ağrılarının devam ettiği tespit edilen oyuncumuz maç kadrosundan çıkartılmıştır.

Oscar Scarione: Oyuncumuz Oscar Scarione'nin sol dizindeki tendinit ve bursite bağlı ağrı yakınmaları hafta boyunca yapılan tedavilere rağmen devam ettiği için oyuncumuz maç kadrosundan çıkartılmıştır.

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  • 15 Nisan 2018, Pazar 11:35
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