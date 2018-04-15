Benfica'nın scout şefi Jose Boto'nun Fenerbahçe'de göreve getirileceği iddialarının ardından futbolcu isimleri de gündeme gelmeye başladı.
Fenerbahçe, Cristian Pavon'un peşinde
Etiketler: Fenerbahçe , Boca Juniors , Cristian Pavon
Benfica'nın scout şefi Jose Boto'nun Fenerbahçe'de göreve getirileceği iddialarının ardından futbolcu isimleri de gündeme gelmeye başladı.
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