Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası yarın oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Hüseyin Göçek)
14 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Alper Ulusoy)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Ali Palabıyık)
15 Nisan Pazar:
13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Fırat Aydınus)
16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Ümit Öztürk)
16.00 Göztepe-Bursaspor (Bülent Yıldırım)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)
16 Nisan Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Halis Özkahya)
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