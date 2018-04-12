Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası yarın oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Hüseyin Göçek)

14 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Alper Ulusoy)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Ali Palabıyık)

15 Nisan Pazar:

13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Fırat Aydınus)

16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Ümit Öztürk)

16.00 Göztepe-Bursaspor (Bülent Yıldırım)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)

16 Nisan Pazartesi:

20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Halis Özkahya)