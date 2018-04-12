Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında İtalyan ekibi Reyer'i konuk eden Galatasaray'a, büyük destek vardı.
Fatih Terim, Fenerbahçe tezahüratını duyunca...
Galatasaray Kadın Basketbol takımının Eurocup finalinde oynadığı mücadeleyi Fatih Terim, Oktay Mahmuti, Fernando Muslera gibi isimler de tribünden takip etti.
Etiketler: Fatih Terim , Merve Terim , Fernando Muslera , Basketbol , Galatasaray
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