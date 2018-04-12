;
Yol Durumu
  1. Fenerbahçe'de kaleci operasyonu

, Fenerbahçe tezahüratını duyunca...

Kadın takımının Eurocup finalinde oynadığı mücadeleyi , Oktay Mahmuti, gibi isimler de tribünden takip etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında İtalyan ekibi Reyer'i konuk eden 'a, büyük destek vardı.

Etiketler: , , , ,
  • 12 Nisan 2018, Perşembe 08:51
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ