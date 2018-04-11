Şampiyon Eczacıbaşı

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Belarus temsilcisi Minchanka'yı 3-0 mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştmayı başardı. Eczacıbaşı VitrA deplasmanda oynadığı ilk maçı da 3-1 kazanmıştı. Dün oynanan rövanşa etkili başlayan temsilcimiz, 76 dakika süren maçtaki her üç seti de 25-17'lik skorlarla kazanarak kupanın sahibi oldu. Çok önemli bir başarıya imza atan Eczacıbaşı Vitra'da oyuncular karşılaşmanın bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşadılar.
BAKAN'DAN ŞAMPİYONA TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CEV Kadınlar Kupası'nı kazanan Eczacıbaşı Vitra Takımı'nı tebrik etti. Sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımlayan Bakan Bak, "Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon olarak bizleri gururlandıran Eczacıbaşı VitrA'yı yürekten tebrik ediyorum" dedi.
MOTTA: GURURLUYUZ
Eczacıbaşı VitrA antrenörü Marco Aurelio Motta, Minchanka'yı eleyip CEV Kupası'nı kazandıkları için gururlu olduğunu söyledi.
BAKAN'DAN ŞAMPİYONA TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CEV Kadınlar Kupası'nı kazanan Eczacıbaşı Vitra Takımı'nı tebrik etti. Sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımlayan Bakan Bak, "Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon olarak bizleri gururlandıran Eczacıbaşı VitrA'yı yürekten tebrik ediyorum" dedi.
MOTTA: GURURLUYUZ
Eczacıbaşı VitrA antrenörü Marco Aurelio Motta, Minchanka'yı eleyip CEV Kupası'nı kazandıkları için gururlu olduğunu söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.