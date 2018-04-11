;
Yol Durumu
  1. Başkan Ağaoğlu, hedefini açıkladı: Trabzon yeri zirvedir
  2. Şimdi hesap kitap zamanı

Şampiyon Eczacıbaşı

finali rövanş maçında Belarus temsilcisi Minchanka’yı 3-0 mağlup eden şampiyon oldu. Temsilcimiz ilk maçı 3-1 kazanmıştı

Şampiyon Eczacıbaşı
Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Belarus temsilcisi Minchanka'yı 3-0 mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştmayı başardı. Eczacıbaşı VitrA deplasmanda oynadığı ilk maçı da 3-1 kazanmıştı. Dün oynanan rövanşa etkili başlayan temsilcimiz, 76 dakika süren maçtaki her üç seti de 25-17'lik skorlarla kazanarak kupanın sahibi oldu. Çok önemli bir başarıya imza atan Eczacıbaşı Vitra'da oyuncular karşılaşmanın bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşadılar.

​BAKAN'DAN ŞAMPİYONA TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı , CEV Kadınlar Kupası'nı kazanan Takımı'nı tebrik etti. Sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımlayan Bakan Bak, "Voleybol Kadınlar 'nda şampiyon olarak bizleri gururlandıran Eczacıbaşı VitrA'yı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

​MOTTA: GURURLUYUZ
Eczacıbaşı VitrA antrenörü Marco Aurelio Motta, Minchanka'yı eleyip CEV Kupası'nı kazandıkları için gururlu olduğunu söyledi.
Etiketler: , ,
  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar