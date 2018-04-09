Milan, Roma, Juventus, Real Madrid ve İngiltere Milli Takımı'nı da çalıştıran Fabio Capello, teknik direktörlük kariyerine son verdiğini açıkladı.



Geçen ay Çin Süper Ligi ekiplerinden Jiangsu Suning'ten kovulan İtalyan teknik adam, kararıyla ilgili olarak, "İstediğim her şeyi yaptım, yaptıklarımdan dolayı mutluyum. Jiangsu benim son takımımdı. Şimdi televizyon yorumcusu olmaktan memnunum" açıklamasını yaptı.



Milan'la 4 kez İtalya ve 90'larda 1 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşayan 71 yaşındaki teknik adam, daha sonra Real Madrid'in başına geçti. İlk sezonunda İspanyol devini ligde mutlu sona taşıyan Capello, kulüp başkanıyla ters düşünce yolları ayırdı.



Milan'la birlikte yeni bir İtalya macerası başlayan Capello, daha sonra Roma ve Juventus'u çalıştırdı. İki ekiple de lig şampiyonluğu sevinci yaşayan tecrübeli teknik adamın, Juventus'la kazandığı 2 şampiyonluk Calciopoli skandalı nedeniyle geri alındı.



Real Madrid'in başına geçtiği 2. döneminde de şampiyonluk yaşayan Capello, daha sonra milli takım çalıştırıcılığına başladı. İngiltere'yi 2008-2012 yılları arasında çalıştıran Capello, Rusya'yla 2014 Dünya Kupası'na gitti. Ancak takımın Euro 2016'ya katılamamasının ardından yolları ayırdı.



Haziran 2017'de ise Çin ekibi Jiangsu'yla anlaştı. Kötü bir sezonun ardından da Mart ayında Uzakdoğu macerasını sonlandırdı.