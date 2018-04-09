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Atiba semt pazarında!

semt pazarında alışveriş yaparken görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Atiba semt pazarında!

'ın 35 yaşındaki Kanadalı futbolcusu , Beşiktaş semt pazarında alışveriş yaparken görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi çekti.



Bebek arabasıyla pazarda poşetleri taşırken görüntülenen Atiba, alışverişini bitirdikten sonra pazar esnafıyla fotoğraf çektirdi.

Cumartesi günü cezası nedeniyle karşılaşmasında forma giymeyen Kanadalı yıldız, siyah beyazlı kulüpten senelik 1 milyon euro alıyor.

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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 13:38
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