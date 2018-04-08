;
Yol Durumu
  1. Trabzonspor'da yeni başkan belli oldu

- maçında tartışmalı gol! Çizgiyi geçti mi?

, karşısında 56. dakikada 'in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Golde topun çizgiyi geçip geçmediği tartışma yarattı

Kadıköyde tartışmalı gol

, karşısında 56. dakikada 'in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Golde topun çizgiyi geçip geçmediği tartışma yarattı

56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Skrtel'in kafa vuruşunda Karcemarskas topu kontrol etti.

Hakem Halil Umut Meler, yardımcısının uyarısıyla topun çizgiyi geçtiğini belirtip, gol kararı verdi.

Osmanlısporlu futbolcular bu pozisyonda şiddetli itirazlarda bulunurken, orta hakem Halil Umut Meler, yan hakeminin talimatıyla topun tamamının çizgiyi geçtiğini işaret etti.

İşte Skrtel'in kafa vuruşunda Karcemaskas'ın pozisyonu:

Etiketler: , ,
  • 08 Nisan 2018, Pazar 21:19
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar