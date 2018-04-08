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u'nda rekor çıktı

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen u, Tarihi Yarımada'da koşuldu. Maratonu Etiyopyalı atlet Walelegn Amdework, 59.50 dakikalık derecesiyle rekor kırarak kazandı.

İstanbul Yarı Maratonunda rekor çıktı

Maratonun startı saat 08.45'te Yenikapı Miting Alanı'nda Başkanı tarafından verildi. 42 elit atletin yarıştığı organizasyon 21 ve 10 kilometrede gerçekleştirildi. Yarışlara 50'den fazla ülkeden 8 bin çipli sporcu katılım gösterdi. Maratonda erkelerde birinci 59.50'lik derece elde eden Etiyopyalı atlet Walelegn Amdework olurken, kadınlarda Etiyopyalı Ababel Yeshaneh 1.06.22'lik derece elde ederek birinci oldu.

YARI MARATON ERKEKLER
1- Walelegn Amdework 059:50 ETH
2- Tefera Asefa 1:00:07 ETH
3- Kaan Kigen Özbilen 1:00:08 TUR

YARI MARATON KADINLAR
1- Ababel Yeshaneh 1:06:22 ETH
2- Roza Dereje 1:07:00 ETH
3- Diana Chemtai Kipyokei 1:07:55 KEN

ÖDÜLLER VERİLDİ
Yarı maratonda ilk 3'e giren atletlere ödülleri verildi. Atletler ödüllerini İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın elinden alırken, sonrasında da hatıra fotoğrafı çekildi.

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  • 08 Nisan 2018, Pazar 11:11
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