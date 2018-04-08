Milli futbolcu Arda Turan, sosyal medyadan "Yeni fizyoterapistim" diyerek paylaştığı fotoğrafta, eşi Aslıhan Doğan Turan'a, ayaklarını yıkattı.
Arda Turan, Aslıhan'a ayaklarını yıkattı
Etiketler: Arda Turan , aslıhan doğan
Milli futbolcu Arda Turan, sosyal medyadan "Yeni fizyoterapistim" diyerek paylaştığı fotoğrafta, eşi Aslıhan Doğan Turan'a, ayaklarını yıkattı.
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