;
Yol Durumu
  1. Ünlü futbolcunun eşinden şok tepki

, Aslıhan'a ayaklarını yıkattı

Milli futbolcu , sosyal medyadan "Yeni fizyoterapistim" diyerek paylaştığı fotoğrafta, eşi Turan'a, ayaklarını yıkattı.

Etiketler: ,
  • 08 Nisan 2018, Pazar 10:34
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar