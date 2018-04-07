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'dan 500 bin euro

Milli forvet 'u devre arasında 22 milyon euro + bonuslar karşılığında İngiliz ekibi Everton'a satan Beşiktaş'ta gözler, gelecek hafta oynanacak Swansea maçına çevrildi.

Tosun Paşadan 500 bin euro!

Milli forvet 'u devre arasında 22 milyon euro + bonuslar karşılığında İngiliz ekibi Everton'a satan Beşiktaş'ta gözler, gelecek hafta oynanacak Swansea maçına çevrildi.

Bugün oynanacak Liverpool derbisinde 9'uncu kez Everton forması giyecek olan , gelecek hafta da Swansea karşılaşmasında oynarsa, kulüpler arasında yapılan anlaşma gereği Beşiktaş'ın kasaya 500 bin euro daha girecek.

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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi 09:41
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